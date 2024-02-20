

В Цхинвали заочно приговорили трех жителей «за связь со спецслужбами Грузии»

20.02.2024 19:30





В Цхинвали заочно приговорили трех жителей региона «за связь со спецслужбами Грузии». Приговор в отношении Георгия Гогичаева, Алана Каркусова и Яника Каркусова огласили в так называемом Верховном суде оккупированного региона. Они объявлены в «международный розыск».



Утверждается, что в начале апреля 2006 года эти лица сговорились за денежное вознаграждение и «по заданию спецслужб Грузии <> совершили ряд преступных действий на территории РЮО».



«Осужденные признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка и иных преступлений экстремистской направленности, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение перевозку оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, за действия, связанные с совершением террористического акта», — отмечено в приговоре.



Гогичаев Георгию и Каркусовй Алану назначено 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима — «путем частичного сложения наказаний по совокупности инкриминируемых преступных деяний».



А Каркусову Янику — как организатору — «путем частичного сложения суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года».



«Срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания и этапирования в систему учреждений исполнения наказаний республики», — уточнили в де-факто суде.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





