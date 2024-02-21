

Мать осужденного в России грузинского добровольца обратилась за помощью к властям Грузии

21.02.2024 20:07





Дали Чхеидзе, мать Мамуки Гацерелия, гражданина Грузии, воевавшего на стороне Украины и попавшего в российский плен, просит помощи в освобождении ее сына.



В разговоре с Netgazeti она сообщила, что не получила новой информации о сыне.



«Другой информации за эти дни мы не получили, кроме того, что он попал в плен. Он позвонил нам позавчера, они разрешили ему это сделать. Он сказал, что завтра у него будет судебное заседание. Вчера у него был суд. <...>Его приговорили к пожизненному заключению. Эту новость мы услышали вчера из Telegram-каналов. Его переведут в тюрьму, но куда мы пока не знаем», — говорит Дали Чхеидзе.



По словам матери Гацерелия, ответа от грузинской стороны по делу ее сына пока не последовало. Она просит правительство Грузии помочь ей в освобождении сына.



«Украинская сторона сообщила нам, что он является гражданином Грузии и они пока ничего не могут сделать, поскольку у него нет украинского гражданства. Мы пока не знаем, что может произойти дальше», — говорит мать Давида Гацерелия.



По словам Дали Чхеидзе, ее сын, 23-летний Мамука Гацерелия, уехал в Украину в марте 2022 года:



«Мы беженцы из Абхазии, сейчас живем в городе Зугдиди. Мамука состоял в 22-й бригаде Сенаки по четырехлетнему контракту. Он провел там два года, затем написал заявление о том, что едет в Украину и уехал.



Ему тогда был 21 год. Когда все это началось и он увидел столько убитых детей, он сказал, что должен поехать и помочь. Мы его не отпускали, но нас не послушал и поехал туда помогать. Он попал на «Азовсталь» 31 марта и попал в плен 20 мая», — рассказала Чхеидзе.



Как сообщило издание ТАСС, 22-летнему Мамуке Гацерелия предъявлено обвинение в убийстве трех российских военнослужащих. В Генпрокуратуре РФ заявляют, что он вступил в ряды украинской армии в марте 2022 года и с 1 апреля воевал в Мариуполе.





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