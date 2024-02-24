

Посольство Украины: Украинцы продолжают удивлять мир своим мужеством и стойкостью

24.02.2024 15:50





Украинцы продолжают удивлять мир своим мужеством и стойкостью, - отмечается в заявлении посольства Украины в Грузии.



Посольство призывает всех активно поддерживать Украину.



«В этот день в 2022 году Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Война продолжается. Дома разрушаются. Семьи распадаются. Мы теряем близких и живем в постоянной опасности. Тем не менее, украинцы продолжают удивлять мир своим мужеством и стойкостью. Мы будем сражаться, пока зло не будет побеждено. С достаточным количеством оружия Украина победит на поле боя, потому что мы знаем, за что сражаемся. Поскольку Россия не собирается останавливаться, мы должны сделать все возможное, чтобы сделать этот мир лучше для нас и наших детей. Мы призываем вас активно поддерживать Украину оружием, помощью и адвокатированием действий. Каждое усилие имеет значение и приближает нас к безопасному будущему. Поддерживайте Украину», - говорится в заявлении.





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