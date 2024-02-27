

МИД: Грузия продолжает и продолжит в будущем усилия на Женевских международных переговорах

27.02.2024 19:55





Грузия продолжает и продолжит в будущем усилия на Женевских международных переговорах и готовится к следующему раунду, - об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве иностранных дел.



По их же сообщению, формат Женевских международных переговоров является важным форматом для решения проблем, связанных с оккупацией, и достижения прогресса.



«Формат Женевских международных переговоров является важной платформой, где грузинская сторона вместе с международными партнерами ставит целью добиться прогресса по таким важным вопросам, как выполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, гуманитарные вопросы и возвращение вынужденно перемещенных лиц.



Грузия продолжает и продолжит в будущем с этой целью усилия на Женевских международных переговорах и готовится к следующему раунду», - заявили в Министерстве иностранных дел.



Для справки, Москва требует перенести Женевские дискуссии в другую локацию. Об этом заявили т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания и т.н. министр иностранных дел Инал Ардзинба. По их словам, рассматриваются Минск и Баку.





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