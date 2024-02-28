

Гоциридзе: Для Женевских дискуссий нам могут предложить чуть ли не Россию, это унижение Грузии

28.02.2024 18:45





Для Женевских дискуссий нам могут предложить чуть ли не Россию, это унижение Грузии. Позиция властей должна быть очень жесткой, а не выражаться мягким, жиденьким заявлением, - заявил депутат от партии «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе, комментируя информацию о том, что Москва требует перенести Женевские дискуссии в другое место.



По его словам, в результате преступной политики «Грузинской мечты» Россия воспринимает Грузию как свое дружественное государство.



«Позиция Грузии должна быть очень жесткой, а не выражаться мягким, жиденьким заявлением… [Для переговоров] нам могут предложить чуть ли не Россию. Это унижение Грузии и властей Грузии, поэтому ответ должен быть жестким и в адекватном тоне», - заявил Гоциридзе.



Москва требует перенести Женевские дискуссии в другое место. Об этом заявили т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания и т.н. министр иностранных дел Инал Ардзинба. По их словам, рассматриваются Минск и Баку.





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