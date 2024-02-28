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Оккупанты вновь похитили гражданина Грузии
28.02.2024 18:50
Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, недалеко от села Тахисцири Карельского муниципалитета.
Как отмечается в сообщении СГБ, получив информацию об инциденте, ведомство активировало «горячую линию» Миссии наблюдателей ЕС.
«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для скорешего освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии.
Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль разделительной линии, лежит на оккупирующей силе», — говорится в заявлении СГБ.
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