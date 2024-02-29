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Бельгия выделит 200 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины
29.02.2024 10:51
Бельгия профинансирует инициативу Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter-аккаунте (Х), передает nv.ua.
Он добавил, что финансирование составит 200 миллионов евро, поэтому в ближайшие недели Украина получит больше боеприпасов.
«Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Владимиру Зеленскому то, что он просит — больше оружия для защиты от российского агрессора», — написал де Кроо.
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