

Кацарава: оккупационные силы активизировались у села Хурвалети

04.03.2024 12:37





Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава сообщает, что представители оккупационных сил активизировались у села Хурвалети. Фотоматериал ему передала гражданская активистка Люда Салия.



Салия утверждает, что с утра 3 марта она наблюдала за действиями вооруженных людей на незаконно установленном блокпосте. Она сообщает, что, как правило, активность российских оккупантов в субботу или воскресенье не наблюдается.



«К 12 часам на российском блокпосту появилась военная машина. Оттуда вышли четверо военнослужащих: они держали в руках какие-то предметы, хотя это не было оружием. Это, скорее были, инженерные приспособления. Они занесли их на блокпост. После этого осматривали село <через бинокли>. Я не вижу их здесь по выходным. В будни у них по два дня в неделю проводятся военные учения, и тогда до <нашей> деревни слышны выстрелы», — говорит Салия.



Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава считает, что все эти шаги со стороны оккупационных сил РФ — обустройство траншей, блиндажей, появление в их вооружении антидронов для нейтрализации беспилотников — указывает на то, что оккупационный режим продолжает агрессивные действия.



Напомним, небольшая гора, прилегающая к селу Хурвалети, была занята представителями оккупационных сил после августовской войны 2008 года. На склоне этой горы находится деревенское кладбище, которое в настоящее время разделено на две части.



На этой же территории незаконно установлены баннеры, обозначающие так называемую границу, и блокпосты российских оккупационных сил. Жители села Хурвалети сообщают, что вооруженные солдаты часто спускаются ниже этих баннеров — к церкви, в глубь деревни.



По наблюдениям жителей села, представители российских оккупационных сил особенно активны в течение февраля 2024 года.



Отметим, последнее незаконное задержание гражданина Грузии российскими оккупантами произошло у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. Он был доставлен в цхинвальский изолятор по обвинению в пересечении т.н. «границы». По информации «Радио Свобода», в настоящее время в цхинвальской тюрьме и изоляторе временного содержания находятся 8 граждан Грузии.



Источник: SOVA

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