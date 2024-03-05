

Украинская разведка сообщила об уничтожении патрульного корабля РФ «Сергей Котов»

05.03.2024 12:49





Патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» был уничтожен в результате атаки военной разведки Украины. Информацию об этом распространяет разведка Украины.



Сообщается, что в результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.



Огневое поражение «Котова» состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.



Сообщается, что стоимость уничтоженного корабля составляет 65 миллионов долларов.



Минобороны РФ сообщалось, что ночью 1 августа 2023 года морские дроны уже пытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Тогда оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.







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