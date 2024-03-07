

«Дроа»: «Грузинская мечта» ведет переговоры с сепаратистами через бизнесмена Хидашели

07.03.2024 16:42





Правящая «Грузинская мечта» ведет переговоры с марионеточными властями самопровозглашенной Абхазии через российского бизнесмена Давида Хидашели, заявляет оппозиционная партия «Дроа».



На этой неделе партия опубликовала фото Хидашели и первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, сделанные в тбилисском ресторане «Мелограно». Представители «Дроа» утверждают, что слышали фрагмент их разговора. Речь шла якобы о лоббировании российских бизнес-интересов в Абхазии властями Грузии.



В частности, говорилось о восстановлении абхазской железной дороги, создании «конфедерации с Абхазией и Южной Осетией», деловых отношениях и доставке грузов в Абхазию.



Судя по всему, Вольский выразил готовность продвигать эти темы на высшем уровне при условии «ответных шагов» Сухуми.



«Если я подниму эту тему, я должен знать, что оттуда в течение недели будет ответный шаг», – приводит «Дроа» фразу Вольского.



С кем именно в Сухуми разговаривал Хидашели в «Дроа» не уточняют. По их данным, бизнесмен упомянает министра внутренних дел марионеточного режима. Также он сообщил Вольскому, что советовал экс-премьеру Ираклию Гарибашвили поддерживать отношения и вести коммуникацию с «пятью главными абхазскими министрами, которые все решают».



Вольский факт встречи подтвердил. По словам вице-спикера парламента, Хидашели пригласил его в ресторан, чтобы поделиться «интересными соображениями по поводу Абхазии». При этом встреча была исключительно дружеской и Хидашели говорил с ним не как с представителем «Грузинской мечты».



По версии Вольского, они обсудили грузино-российское соглашение о мониторинге грузов через Абхазию и Южную Осетию. Хидашели указал, что было бы хорошо создать конфедерацию с Абхазией, на что Вольский заметил, что предпосылок для этого сегодня не существует.



«Искренне говорю, что Хидашели не озвучил ни антизападных, ни пророссийских и, тем более, никаких антигрузинских идей», — заявил Вольский журналистам.



Давид Хидашели – деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007-2014 годах он возглавлял компанию «Система», которая участвовала в крупных проектах российской военной промышленности. СМИ также называют Хидашели приближенным к основателю «Грузинской мечты», миллиардеру Бидзине Иванишвили.



Именно Хидашели привез из России в Грузию архивные карты, на основании которых в 2020 году, незадолго до парламентских выборов, прокуратура начала расследование по факту передачи части территории страны Азербайджану правительством экс-президента Михаила Саакашвили.



В последующие годы бизнес-активы Хидашели в Грузии постоянно росли. Так, например, он стал владельцем Концертного зала в тбилисском парке Рике и получил в управление лесные угодия в высокогорном регионе Рача.





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