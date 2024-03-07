

Джемал Гамахария: Верховный Совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии

07.03.2024 20:04





По заявлению председателя Верховного совета Автономной Республики Абхазия Джемала Гамахария, Верховный совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии.



Как поясняет Гамахария, это проект Конституции «будущей Абхазии» и обсуждать его всенародно и публично еще не время.



По его словам, «после того, как придет время нам сесть за стол переговоров с абхазами, у грузинской стороны должны быть не пустые слова о предоставлении широкой автономии, а конкретный документ».



«Ни федерацию, ни конфедерацию мы не рассматриваем. Мы обсуждаем то, как обеспечить, с одной стороны, территориальную целостность Грузии и ее неприкосновенность, а с другой стороны, широкие права Абхазии.



Работа идет – больше ничего об этом сказать не могу. Работа идет в Верховном Совете Абхазии, и когда придет время, мы представим документ нашему обществу.



Мы не можем принять Конституцию в одностороннем порядке, но у нас должны быть предложения. Мы постоянно говорим абхазам, что готовы предоставить им самые широкие права, известные в мире, в случае объединения – самый передовой европейский опыт. Мы изучаем этот опыт, были совершены визиты в целый ряд европейских стран, автономий, мы встречались с их представителями. Впереди еще два визита. Так что, процесс есть и работа продолжается.



После того, как произойдет деоккупация Абхазии, этот документ станет широко известен», - заявил Джемал Гамахария.





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