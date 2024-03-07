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Джемал Гамахария: Верховный Совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии
07.03.2024 20:04
По заявлению председателя Верховного совета Автономной Республики Абхазия Джемала Гамахария, Верховный совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии.
Как поясняет Гамахария, это проект Конституции «будущей Абхазии» и обсуждать его всенародно и публично еще не время.
По его словам, «после того, как придет время нам сесть за стол переговоров с абхазами, у грузинской стороны должны быть не пустые слова о предоставлении широкой автономии, а конкретный документ».
«Ни федерацию, ни конфедерацию мы не рассматриваем. Мы обсуждаем то, как обеспечить, с одной стороны, территориальную целостность Грузии и ее неприкосновенность, а с другой стороны, широкие права Абхазии.
Работа идет – больше ничего об этом сказать не могу. Работа идет в Верховном Совете Абхазии, и когда придет время, мы представим документ нашему обществу.
Мы не можем принять Конституцию в одностороннем порядке, но у нас должны быть предложения. Мы постоянно говорим абхазам, что готовы предоставить им самые широкие права, известные в мире, в случае объединения – самый передовой европейский опыт. Мы изучаем этот опыт, были совершены визиты в целый ряд европейских стран, автономий, мы встречались с их представителями. Впереди еще два визита. Так что, процесс есть и работа продолжается.
После того, как произойдет деоккупация Абхазии, этот документ станет широко известен», - заявил Джемал Гамахария.
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