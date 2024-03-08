

Макрон готов отправить армию в Украину в случае прорыва фронта к Одессе или Киеву

08.03.2024 18:18





Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель рассказал, что во время встречи с главами партий президент Эмманюэль Макрон обсуждал сценарий, при котором могут быть введены войска в Украину, пишет газета L'Independant.



Президент Франции утверждал, что может отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.



Свои комментарии газете дали и другие представители партий.



«Нет никаких границ и красных линий», — сказал Жордан Барделла из «Национального объединения». «Я приехал обеспокоенным, а уехал еще более обеспокоенным», — пояснил представитель «Непокоренной Франции» Мануэль Бомпар.



Французские власти рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины, сообщала газета Le Monde. По данным источников газеты, Париж предлагал дать им возможность пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».



Первый раз Макрон заявил о возможности от отправки войск в Украину в конце февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он по итогам саммита лидеров ЕС в Париже. Заявление это было обдуманным, пояснил Макрон несколькими днями позже, отвергнув критику, которую его слова вызвали в том числе среди союзников, включая Германию: «Это достаточно серьезные вопросы; каждое из слов, которые я говорю по этому поводу, взвешено, продуманно и выверенно».



Владимир Путин после того заявления Макрона, выступая перед Федеральным Собранием, пригрозил ядерным оружием «возможным интервентам», которые «должны понимать», что оно «может поражать цели на их территории».







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