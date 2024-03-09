

В Украине погибли еще два грузинских бойца

09.03.2024 21:59





В Украине в борьбе с российскими оккупантами погибли еще двое бойцов «Грузинского легиона». Информацию об этом распространяет «Грузинский легион».



Как сообщается, погибшими являются Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.



«Во время выполнения болевого задания на линии фронта погибли бойцы «Грузинского легиона» Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. «Грузинский легион» выражает соболезнования семьям погибших. «Слава героям!», - говорится в информации, распространенной «Грузинским легионом».







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