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В Украине погибли еще два грузинских бойца
09.03.2024 21:59
В Украине в борьбе с российскими оккупантами погибли еще двое бойцов «Грузинского легиона». Информацию об этом распространяет «Грузинский легион».
Как сообщается, погибшими являются Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.
«Во время выполнения болевого задания на линии фронта погибли бойцы «Грузинского легиона» Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. «Грузинский легион» выражает соболезнования семьям погибших. «Слава героям!», - говорится в информации, распространенной «Грузинским легионом».
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