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Столтенберг: Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев – Это будет трагедией для украинцев и опасно для всех нас
11.03.2024 23:09
Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев, - так откликнулся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заявление Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь мужество поднять «белый флаг» и вести переговоры.
«Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас», - заявил Йенс Столтенберг.
По его словам, единственный путь достижения длительного мира – это поддержка Украины.
«То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя. Если мы хотим достичь мирного долгосрочного решения путем переговоров, то путь к нему лежит через предоставление военной поддержки Украине», - отметил Столтенберг.
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