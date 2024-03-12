

В Цхинвали на митинг в поддержку Путина согнали детей и взрослых

12.03.2024 15:09





Телеграм-канал «Чреба» сообщает, что на митинг в поддержку Путина в Цхинвали согнали детей и взрослых, которых «добровольно — принудительно заставляют митинговать». В преддверии президентских выборов в РФ его организовала де-факто партия власти «Ныхас» (ранее — партия «лидера» Цхинвали Алана Гаглоева — ред.).



На баннерах — надписи: «Победа Путина — победа Осетии», «За Путина — за правду» и другие. Исполняются песни со словами: «Сила — есть Осетия и Россия, вместе сокрушаем мы врага».



На акции поддержки Путину собрались представители так называемых «госорганизаций», которые побаиваются увольнений в случае отказа.



«Министерства, ведомства и госорганизации в добровольно принудительном порядке заставляют пойти на митинг-концерт, который проводит партия власти, <лидера Зиты Бесаевой>, а не Администрация президента, как того требует государственный подход.



<> Люди не хотят идти слушать признания в любви к нашему стратегическому партнеру от <Зиты Бесаевой>, но им угрожают увольнениями», — пишет автор.



Среди школьников на акцию вынудили прийти учеников с 5 по 11-й классы.



«Самым неприемлемым фактом данного принуждения является то, что заставляют детей из школ с 5-го по 11 класс, привести на митинг хоть они и не могут голосовать, но для массовки сойдут», — отмечает паблик.



Напомним, в РФ с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы.



Источник: SOVA

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