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В Цхинвали на митинг в поддержку Путина согнали детей и взрослых


12.03.2024   15:09


Телеграм-канал «Чреба» сообщает, что на митинг в поддержку Путина в Цхинвали согнали детей и взрослых, которых «добровольно — принудительно заставляют митинговать». В преддверии президентских выборов в РФ его организовала де-факто партия власти «Ныхас» (ранее — партия «лидера» Цхинвали Алана Гаглоева — ред.).

На баннерах — надписи: «Победа Путина — победа Осетии», «За Путина — за правду» и другие. Исполняются песни со словами: «Сила — есть Осетия и Россия, вместе сокрушаем мы врага».

На акции поддержки Путину собрались представители так называемых «госорганизаций», которые побаиваются увольнений в случае отказа.

«Министерства, ведомства и госорганизации в добровольно принудительном порядке заставляют пойти на митинг-концерт, который проводит партия власти, <лидера Зиты Бесаевой>, а не Администрация президента, как того требует государственный подход.

<> Люди не хотят идти слушать признания в любви к нашему стратегическому партнеру от <Зиты Бесаевой>, но им угрожают увольнениями», — пишет автор.

Среди школьников на акцию вынудили прийти учеников с 5 по 11-й классы.

«Самым неприемлемым фактом данного принуждения является то, что заставляют детей из школ с 5-го по 11 класс, привести на митинг хоть они и не могут голосовать, но для массовки сойдут», — отмечает паблик.

Напомним, в РФ с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы.


Источник: SOVA
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