|
|
|
В Цхинвали на митинг в поддержку Путина согнали детей и взрослых
12.03.2024 15:09
Телеграм-канал «Чреба» сообщает, что на митинг в поддержку Путина в Цхинвали согнали детей и взрослых, которых «добровольно — принудительно заставляют митинговать». В преддверии президентских выборов в РФ его организовала де-факто партия власти «Ныхас» (ранее — партия «лидера» Цхинвали Алана Гаглоева — ред.).
На баннерах — надписи: «Победа Путина — победа Осетии», «За Путина — за правду» и другие. Исполняются песни со словами: «Сила — есть Осетия и Россия, вместе сокрушаем мы врага».
На акции поддержки Путину собрались представители так называемых «госорганизаций», которые побаиваются увольнений в случае отказа.
«Министерства, ведомства и госорганизации в добровольно принудительном порядке заставляют пойти на митинг-концерт, который проводит партия власти, <лидера Зиты Бесаевой>, а не Администрация президента, как того требует государственный подход.
<> Люди не хотят идти слушать признания в любви к нашему стратегическому партнеру от <Зиты Бесаевой>, но им угрожают увольнениями», — пишет автор.
Среди школьников на акцию вынудили прийти учеников с 5 по 11-й классы.
«Самым неприемлемым фактом данного принуждения является то, что заставляют детей из школ с 5-го по 11 класс, привести на митинг хоть они и не могут голосовать, но для массовки сойдут», — отмечает паблик.
Напомним, в РФ с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна