

В Ватикане пояснили заявление Папы Франциска о «белом флаге» Украины

12.03.2024 22:25





В Ватикане объясняют заявление Папы Франциска, который несколько дней назад призвал Украину «иметь мужество белого флага».



Заявление Папы Римского подверглось критике как со стороны Украины, так и ее союзников, после чего слова понтифика пришлось разъяснять пресс-секретарю Ватикана Маттео Бруни, а затем кардиналу Пьетро Паролини. Паролини — государственный секретарь Ватикана.



Пресс-секретарь отметил, что в своем заявлении Папа призвал Украину не капитулировать, а проявить готовность к переговорам.



Позже, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera журналист поинтересовался у Пьетро Паролини, почему с упомянутой инициативой Папа обратился только к одной стороне конфликта, на что кардинал указал, что первый шаг должна сделать страна-агрессор:



«Мы никогда не должны забывать контекст и, в этом случае Папа в ответ на вопрос говорил о переговорах и, в частности, о мужестве переговоров, которое никогда не является капитуляцией. Святой Престол следует этой линии и продолжает требовать прекращения огня (а агрессоры должны в первую очередь прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров».



9 марта в интервью швейцарской италоязычной телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск сказал, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество белого флага» и что «вести переговоры — это смело». При этом он призвал вести переговоры, «пока все не стало хуже». Интервью выйдет в эфир 20 марта.



После того как цитата Папы была обнародована, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен она поднимать не будет.







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