

В Ахалгори возобновят выдачу «пропусков» в остальную часть Грузии

14.03.2024 12:30





Для жителей оккупированного Ахалгори возобновят выдачу «пропусков» — разрешений от де-факто властей Цхинвальского региона для посещения остальной части Грузии, сообщает телеграм-канал «Чреба». Речь идет о жителях этого района, их родственников, которые покинули его после августовской войны 2008 года и с тех пор проживают в компактном поселении беженцев в Церовани и Цилкани.



«Документы» ахалгорцам перестали выдавать с 26 октября 2023 года. И вот теперь, в преддверии «парламентских выборов» (9 июня 2024 года — ред.), сообщается, что процессом будет руководить снова то лицо, которое выдавало так называемые пропуски и раньше — Резо Девидзе, местный коррупционер, по словам жителей Ахалгори, приближенный к Гаглоеву человек.



Он является представителем регионального отделения так называемой партии власти «Ныхас», кандидатом которой на «президентских» выборах был нынешний де-факто лидер Цхинвальского региона Алан Гаглоев.



«Председатель регионального отделения партии власти «Ныхас» Резо Девидзе привезет и будет раздавать пропуски для жителей Ленингорского района (Ахалгорского района — ред.), а также жителей Грузии — Церован (Церовани — ред.), по которым они смогут пересекать границу.



<> Непонятно другое: кто дал указания КГБ передать свои обязанности Резо? <> Председатель регионального отделения партии не должен иметь никакого отношения к пропускам — это прерогатива КГБ республики — всегда так было. Но накануне выборов чем-то же должны похвастатся населению, что, мол, они проявили заботу. Вот и пропуски выдумали. И даже КГБ им разрешило», — пишет автор.



Отметим, что так называемые «пропуски» выдаются со времен де-факто лидера Эдуарда Кокойты жителям Ахалгорского района. Пауза была сделана с 26 октября 2023 года. Причина — очередная попытка изменить правила выдачи этих «документов».

Вторая причина — это необходимость откорректировать список тех лиц, кто, по мнению де-факто власти, действительно должен бывать в Ахалгорском районе. Алан Гаглоев несколько раз проверял списки заявителей лично и выявил случаи, когда в предоставлении пропусков было отказано жителям района, а согласие получали те лица, которые имели к нему весьма отдаленное отношение.



Один из «депутатов» Заза Дрияев предложил тогда, чтобы эти «пропуска» выдавала не районная «администрация» Ахалгори, а «КГБ» региона. С тех пор и прекратилась их выдача. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили сообщала, что некоторые люди преклонного возраста вынуждены были продавать скот и отправляться зимовать к своим детям в Церовани, если срок действия их «пропусков» не истек.



При Эдуарде Кокойты ситуация с «пропусками» была стабильной – ахалгорцам не отказывали в них.



При другом де-факто лидере Леониде Тибилове, который является кадром КГБ, подходы изменились – началось откровенное вымогательство: выдавало «пропуски» районное отделение «КГБ». Оно же устанавливало плату за них. Постепенно они стали увеличивать «сборы» с населения, придумывали причины, чтобы досрочно аннулировать выданные «документы» и продолжали вымогать деньги.



Люди платили примерно 100$ за «пропуск». Учитывая, что пропуски выдавались на 8 000 лиц, а из них 6 000 получали эти так называемые документы за деньги, «бизнес» оказывался прибыльным.



При де-факто лидере Цхинвали Анатолие Бибилове «пропуски» выдавал цхинвальский «КГБ», и ситуация была сравнительно прозрачной.



Положение поменялось при Алане Гаглоеве: снова стали «торговать» документами. К тому же, поскольку их выдавали люди, не имеющие опыта в ведении канцелярской работы, масса документации терялась.



Факты коррупции в Ахалгорском районе по этой линии связаны с именем вышеупомянутого Резо Девидзе. Он был назначен заместителем главы районной «администрации» Ахалгори. Не гнушался брать у ахалгорцев взятку даже в виде продуктов (сыр) и домашней птицы (куры, утки).



На данном этапе линию оккупации могут переходить только те жители Ахалгорского района, срок действия «пропусков» которых пока не истек.





Источник: SOVA

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