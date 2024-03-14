

Незаконно задержанные российскими оккупационными силами на оккупированной территории Георгий Меладзе и Дито Коринтели освобождены

14.03.2024 21:27





Незаконно задержанные на оккупированной территории российскими оккупационными силами Георгий Меладзе и Дито Коринтели освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ).



По данным СГБ, для незамедлительного освобождения Георгия Меладзе и Дито Коринтели активно использовались как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства.



«Вопрос был остро поставлен центральными властями Грузии в рамках форматов Женевских международных дискуссий (GID) и Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM).



Ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.



Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - сказано в информации.





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