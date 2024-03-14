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Незаконно задержанные российскими оккупационными силами на оккупированной территории Георгий Меладзе и Дито Коринтели освобождены
14.03.2024 21:27
Незаконно задержанные на оккупированной территории российскими оккупационными силами Георгий Меладзе и Дито Коринтели освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ).
По данным СГБ, для незамедлительного освобождения Георгия Меладзе и Дито Коринтели активно использовались как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства.
«Вопрос был остро поставлен центральными властями Грузии в рамках форматов Женевских международных дискуссий (GID) и Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM).
Ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.
Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - сказано в информации.
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