

Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины

16.03.2024 11:17





Греция присоединилась к коалиции для помощи Украине в разминировании, которую возглавляет Литва. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас во время встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, передает «Укркаинская правда» со ссылкой на оборонное ведомство Греции.



«Я начну с ситуации в Украине и подтверждаю нашу позицию, что мы рассматриваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права. И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим (Литвы - ред.) руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе», - заявил Никос Дендиас.





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