

Примером независимости от абхазских судей назвала президент Грузии отмену закона о передаче Пицунды третьим лицам

16.03.2024 20:43





Пример независимости от абхазских судей, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на информацию о том, что т.н. суд оккупированной Абхазии не поддержал отмену закона, запрещающего передачу пицундских дач третьим лицам.



В связи с этим президент написала отклик на своей странице в соцсети.



Позднее в администрации президента уточнили, что интерпретация слов президента является преднамеренной попыткой ввести общественность в заблуждение и очередной попыткой дискредитировать президента.



«Интерпретация слов президента по поводу решения суда т.н. оккупированной Абхазии не отменять закон о запрете передачи пицундских дач третьим лицам является сознательным введением общественности в заблуждение и очередной попыткой дискредитации президента», - отмечают в администрации президента.



Для справки, т.н. суд оккупированной Абхазии не поддержал отмену закона, запрещающего передачу пицундских дач третьим лицам. Об этом сообщает телеграм-канал RESPUBLICA.



«По нашей информации, по личной инициативе Аслана Бжания в Конституционном суде Абхазии была совершена попытка отменить ранее принятый Конституционный закон по госдаче Пицунда, ограничивающий передачу третьим лицам. К сожалению для Аслана Бжания, большинство судей, за исключением председателя, проголосовали против», – говорится в сообщении.



Напомним, что 27 декабря 2023 года т.н. парламент оккупированной Абхазии ратифицировал соглашение о передаче пицундских дач России. Соглашение запрещает передачу различных объектов, земельных участков и зданий третьим лицам.





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