

В Эргнети проходит встреча в рамках МПРИ

20.03.2024 13:23





Встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них проходит в Эргнети. Главным вопросом на встрече было освобождение незаконно удерживаемых граждан Грузии и факты так называемой бордеризации.



С предыдущей встречи и по сегодняшний день российские военные проводят незаконные работы вблизи линии оккупации в районе сел Кнолеви и Зардиаанткари муниципалитетов Карели и Гори. На данный момент шесть граждан Грузии остаются в незаконном заключении де-факто режима.



Представители центральных властей Грузии в очередной раз требуют установить лиц, причастных к убийству Тамаза Гинтури, и строго наказать их.



«Мы обсудим все инциденты, зафиксированные у линии оккупации со времени предыдущей встречи. Это процесс незаконного пограничного контроля и незаконных задержаний. С 1 января зафиксировано пять случаев незаконной бордеризации, а с предыдущего заседания — три случая незаконной бордеризации. Что касается незаконных задержаний, то на сегодняшний день шестеро наших сограждан находятся под незаконным задержанием. Их освобождение станет главной темой повестки дня. Мы также спросим, на какой стадии находится дело об убийстве Тамаза Гинтури. Возбуждено дело или нет, и установлены ли преступники — это будет основной вопрос повестки дня», — заявил перед началом встречи заместитель директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе.





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