

НПО сообщила о тайном передвижении товаров через Ингурский мост

21.03.2024 18:10





Россия, возможно, сотрудничает с Тбилиси и использует территорию самопровозглашенной республики Абхазия для обхода санкций, заявляют в грузинском Институте исследования демократии (DRI).



НПО со ссылкой на источники пишет, что на прошлой неделе в Гальском районе наблюдалось активное движение грузовиков с российскими номерами через Ингурской мост в направлении Зугдиди и обратно.



«Часть машин к Ингурскому мосту сопровождали автомобили государственной автоинспекции (т.н. ГАИ) де-факто МВД Абхазии. Кроме того, грузовые машины пересекли так называемый пограничный пункт после 19:00 по московскому времени, когда российская и абхазская стороны запрещают движение транспортных средств другим желающим, в первую очередь жителям Гальского района. Де-факто абхазские и российские службы безопасности обыскивают местных жителей, чтобы убедиться, что они не фотографируют и не снимают на видео движение грузовиков», – говорится в заявлении организации.



Отметим, что 9 марта подобную информацию и видеокадры грузовиков опубликовал и абхазский телеграм-канал RESPUBLICA.



«Несколько дней назад на территорию Абхазии заехали грузовые автомобили из Грузии (с предварительно снятыми номерами) и забрали этот груз в Грузию. Что это за конструкции и для каких целей, пока не известно. Но известно одно, что вся эта «тайная» операция производилась при участии нашей власти. Данная съёмка произведена ранним утром в городе Гал», – говорилось в сообщении.





В грузинском Институте исследования демократии указывают на рост сотрудничества грузинского правительства с Россией после начала войны в Украине. Сотрудничество с Москвой «было объявлено правительством Грузии и правящей партией как мирный способ разрешения территориальных конфликтов и представлено как единственная политика восстановления территориальной целостности», – указывает НПО.



«Проблема состоит в том, что правительство Грузии не афиширует свои отношения и предполагаемую координацию с российскими и де-факто абхазскими властями по вышеуказанным вопросам», – говорится в заявлении организации.



В DRI указывают на недавнюю встречу первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского с грузино-российским бизнесменом Давидом Хидашели, на которой обсуждалась абхазская тематика. В организации предполагают, что политическая власть в Грузии в сотрудничестве с Россией руководствуется «лишь своими узкими интересами».



Информацию, опубликованную неправительственной организацией, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «классической дезинформацией».



«Это атака на интересы грузинского государства – надеюсь, что доноры этой НПО выразят правильную позицию относительно этой дезинформации, которая распространяется именно за счет иностранного финансирования», – сказал он.



Абхазские власти информацию о передвижении товаров через Ингурский мост пока не комментировали. Ранее в Сухуми заявляли, что поддерживают транзит товаров через территорию Абхазии.





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