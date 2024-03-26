

Дмитрий Кулеба призывает Запад передать Украине системы ПВО - Дайте нам эти чертовы Patriot

26.03.2024 13:55





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Запад передать Украине системы противовоздушной обороны.



По словам Дмитрия Кулебы, Украина сегодня больше всего нуждается в системе ПВО Patriot.



Об этом глава МИД Украины заявил в интервью Politico.



«Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения», — заявил Дмитрий Кулеба.



По его словам, системы ПВО также улучшили бы ситуацию на линии фронта, где российская авиация массированно применяет авиабомбы, что позволяет оккупационным силам получать преимущество.



«Она просто падает на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы противовоздушной обороны на передовой», — заявил министр иностранных дел Украины.





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