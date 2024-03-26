

Гиорги Гвахариа: «Теракт в подмосковье - тот-же почерк, те-же исполнители»

26.03.2024 18:21





«Теракт в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" с многочисленными жертвами 22 марта - это ни что иное, как попытка российских спецслужб перевести стрелки и в какой-то мере оправдать свое вторжение в Украину, включить зелёный свет для всеобщей и повальной мобилизации в России, а также ужесточить ракетные удары по гражданским объектам в Украине», - считает эксперт Гиорги Гвахариа



По его словам, путинскому режиму нужно были веские доказательства для реализации дальнейших своих планов в отношении Украины.



«Все хорошо помним что происходило перед чеченскими войнами – ночью взрывались жилые дома в крупных городах России, в том числе в Москве. В итоге Путин объявил о начале второй чеченской кампании, в ходе которого ковровыми бомбардировками уничтожались целые населенные пункты. Сегодня этот теракт, к которому Путин хотел привязать Украину, никак ни отличается от них. Скорее всего, он планирует повторить вторую чеченскую кампанию, только уже в Украине» - заявил Гвахариа.



Со слов эксперта, от сегодняшней правящей элиты в России можно ожидать самых неожиданных действий. "Особенно, после закрепления за собой власти на будущие 6 лет, Путин будет вести себя особо агрессивно. Как только провалился план прямой привязки Украины к теракту, сразу появился на арене ИГИЛ с заявлением о якобы мести с их стороны в отношении России. Здесь самое интересное то, что таким образом Россия хочет уйти от ответственности по предъявленным ей обвинениям о финансировании того-же ИГИЛ-а, и снять хотя-бы санкции наложенные на её по итогам кремлевской политики на Ближнем Востоке. За одно планирует привязать ИГИЛ к Украине – скорее всего будет поднимать вопрос о поставках оружия ИГИЛ-у и обеспечение путей отхода боевикам» - заявляет Гвахариа.



Главными аргументами своих суждений эксперт приводит причины начала всех тех-же чеченских кампаний, в ходе которого Москва уничтожила более 200 тысяч мирных жителей Чечни, плюс еще и десятки тысяч собственные боевые потери. «Все они были гражданами России. К этим фактам, что бы еще нагляднее было, на что способны заседатели Кремля, нужно добавить трагические события в Буденовске, Норд-Ост, Беслане, убийство Анны Политковской, Бориса Немцова, устранения радиоактивными веществами неугодных путинскому режиму граждан России, и многое другое, унесшее жизни собственных граждан. Так, что теракт в Москве имеет тот-же почерк и тех-же исполнителей, которые уже безнаказанно сидят в Кремле, правят Россией и терроризируют весь мир» - заключил Гвахариа.





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