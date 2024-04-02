

Омбудсмен: жители зоны конфликта остро переживают последствия оккупации

02.04.2024 14:32





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявил, что население, проживающее в зоне конфликта, остро переживает разрушительные последствия оккупации. К тому же, отметил он, до сих пор остаются безнаказанными представители российского оккупационного режима, непосредственно причастные к убийству граждан Грузи — Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия. Об этом говорится в отчете аппарата Народного защитника Грузии за 2023 год.



Ответственность за их смерть народный защитник Грузии возлагает на Российскую Федерацию.



Леван Иоселиани подчеркнул, что незаконные задержания и жестокое обращение на линии оккупации остаются серьезной проблемой, а число случаев незаконного задержания российскими оккупационными силами растет.



«Грузинское, осетинское и абхазское население, проживающее в зоне конфликта, по-прежнему серьезно страдает от разрушительных последствий оккупации. Особую значимость несет убийство оккупационным режимом Тамаза Гинтури <> у храма в деревне Кирбали в 2023 году.



Представители оккупационного режима, непосредственно причастные к убийству Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, до сих пор остаются безнаказанными. Страсбургский суд по правам человека уже вынес решение по делу Отхозория.



Мы с большими надеждами ждем их решения о наказании, которое должно дать юридическую оценку убийствам, похищениям и продолжающейся оккупации наших граждан. Незаконные задержания и жестокое обращение на линии оккупации остаются серьезной проблемой, случаи незаконного задержания нередки», — говорит Иоселиани.



Народный защитник подчеркнул, что частью повседневной жизни граждан Грузии, проживающих у линии оккупации, стало нарушение прав собственности.



«Процесс «бордеризации» со стороны оккупационных сил практически непрерывен. Этническим грузинам по-прежнему не разрешается получать образование на родном языке в оккупированных регионах. Детям приходится преодолевать много опасных километров, чтобы учиться читать и писать по-грузински», — отметил он.



Иоселиани затронул и положение женщин, проживающих у линии оккупации, — в плане безопасности и здравоохранения. Оно тяжелое, отмечает омбудсмен.



«Мы провели 35 встреч с женщинами, живущими вблизи линии оккупации. Истории, которыми они делятся со мной, ошеломляющи. Женщины часто уязвимы в случаях насилия, не всегда имеют доступ к базовым медицинским услугам, не имеют информации о тех услугах, которые зачастую являются бесплатными — таких как скрининг», — сообщил Иоселиани.



Народный защитник отметил, что скоро православный мир отпразднует Пасху, и что в 2023 году жителям зоны конфликта искусственно создавали препятствия для передвижения.



«Я хотел бы выразить надежду, что в этом году будет исключение, и на Пасху наши граждане смогут посетить святыни и могилы своих предков», — заключил Леван Иоселиани.





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