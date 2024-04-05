

Тойво Клаар: Надеюсь, что участники Женевских переговоров сядут за стол переговоров

05.04.2024 12:02





«Надеюсь, что участники Женевских дискуссий сядут за стол переговоров и будут готовы обсудить и даже заключить небольшие соглашения. Мы постараемся продвинуться вперед по более крупным вопросам, хотя я не уверен, что мы добьемся значительного прогресса, так как сейчас трудные времена», — заявил спецпредставитель ЕС по вопросам кризиса на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.



По его словам, 60-й раунд Женевских переговоров важен, как и все предыдущие раунды.



Вместе с тем, по заявлению Тойво Клаара, сам факт того, что Женевские дискуссии проводятся регулярно, даже когда существует геополитически сложная ситуация, нужно ценить.



«Конечно, добиться прогресса в этой ситуации относительно сложнее, но мы не оставляем попыток. Надеюсь, что сегодня участники Женевских дискуссий сядут за стол переговоров с желанием к дискуссии и даже небольшим соглашениям. Мы постараемся добиться прогресса по более крупным вопросам, хотя я не уверен, что мы добьемся существенного прогресса, потому что сейчас действительно трудные времена», — заявил Тойво Клаар.







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