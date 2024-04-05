

Дарсалия: На Женевских переговорах грузинская делегация поднимет ряд вопросов, которых избегает Россия

05.04.2024 13:19





По заявлению первого заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, на 60-м раунде Женевских международных переговоров грузинская делегация поднимет ряд вопросов, которых РФ избегает и демонстрирует достаточно деструктивные подходы.



«Это будет выполнение соглашения из 6-ти пунктов и его основных пунктов — вывод войск с оккупированных территорий, обсуждение механизмов международной безопасности и возвращение ВПЛ. К сожалению, Российская Федерация избегает разговора обо всех этих вопросах и демонстрирует достаточно деструктивные подходы. Сказать, что мы рассчитываем исправить это в 60-м раунде, наверное, нет.



Есть и достаточно серьезные гуманитарные вопросы. У нас гуманитарный фон. К сожалению, продолжается этническая дискриминация, основными жертвами которой становятся, прежде всего, этнические грузины, но и не только они. Это проявляется во многом, будь то незаконное пересечение границ, задержания, которые в прошлом году, к сожалению, закончились убийствами граждан Грузии, а также дискриминация по разным признакам, обучение на родном языке, ограничение свободы передвижения, и так далее. К сожалению, список длинный. Гуманитарные вопросы и вопросы прав человека использовались для политического давления. Иными словами, живущие там люди используются в качестве заложников для оказания давления на грузинскую сторону. Все это абсолютно неприемлемо», — сказал Лаша Дарсалия.



Кроме того, по его словам, особенно важна поддержка, оказываемая Грузии партнерами.



«Их заявления и подходы в данном процессе являются одной из важных частей Женевских международных переговоров», — заявил первый заместитель министра иностранных дел.







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