

Россия сбегает с переговоров в Женеве, как только речь идет о возвращении ВПЛ - Дарсалия

05.04.2024 21:20





«К сожалению, как и ожидалось, 60-й раунд Женевских переговоров также завершился прекращением переговоров», — заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По его словам, стороны не смогли прийти к согласию не только по принципиальным, но и по другим вопросам.



«Как только речь заходит о возвращении вынужденных переселенцев, российская делегация покидает стол переговоров. То же самое повторилось и на этот раз. Российская делегация не проявляет ни гибкости, ни желания обсуждать принципиальные вопросы, такие как возвращение перемещенных лиц, выполнение основных пунктов соглашения из 6 пунктов, вывод войск с оккупированных территорий. Жаль, что нам не удалось договориться не только по фундаментальным вопросам, но и по другим вопросам. Например, по той же теме возобновления встреч в Галли вопрос продолжает обсуждаться и выдвигаются условия. Недопустимо навязывать сами условия, ведь принципы ее восстановления и работы прописаны. Гуманитарные вопросы и вопросы прав человека продолжают обсуждаться. Жаль, что есть попытка использовать эти темы как инструмент давления на грузинскую сторону. Эта реальность сохраняется, что еще раз подчеркивает деструктивный подход нашего противника», — заявил Дарсалия.





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