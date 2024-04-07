

Новый руководитель МНЕС в Грузии Беттина Бугани приступила к своим обязанностям

07.04.2024 11:20





Новый глава Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Беттина Патрисия Бугани приступила к своим обязанностям.



Она прибыла в Тбилиси 6 апреля.



«Я рада, что имею честь начать свою работу в качестве главы Миссии наблюдателей ЕС. На протяжении более 35 лет моей профессиональной карьеры я руководствовалась приверженностью к обеспечению безопасности, мира и стабильности. Для меня будет честью возглавить команду из более чем 300 мотивированных сотрудников, которые усердно работают по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы внести свой вклад в стабильность и безопасность в Грузии. Надеюсь, что моя работа поможет им в этой важной миссии, которая направлена на улучшение повседневной жизни населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление доверие между общинами», — заявила глава миссии по прибытии в Грузию.



Генерал-майор Беттина Патрисия Бугани имеет обширный опыт работы в международных отношениях и миссиях по стабилизации. На протяжении 35 лет карьеры занимала различные руководящие должности в Организации Объединенных Наций и французской жандармерии, а также в Министерстве внутренних дел Франции. Ранее она работала по вопросам предотвращения конфликтов, посредничества и поддержания мира в качестве комиссара полиции МИНУСМА (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали).







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