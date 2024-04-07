

Министр здравоохранения осмотрел недавно открытую амбулаторию на оккупационной линии

07.04.2024 20:34





Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе по случаю Всемирного дня здоровья посетил недавно открытую сельскую амбулаторию на линии оккупации. Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.



Сарджвеладзе ознакомился с потребностями населения, поблагодарил медперсонал за работу и поздравил со Всемирным днем ​​здоровья.



Амбулатория в селе Эргнети оказывает первичную медицинскую помощь местному населению. Учреждение укомплектовано квалифицированным персоналом. Амбулатория предлагает иммунизацию, обследование на рак и другие медицинские услуги примерно 300 жителям Эргнети.







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