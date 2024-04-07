|
|
|
Министр здравоохранения осмотрел недавно открытую амбулаторию на оккупационной линии
07.04.2024 20:34
Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе по случаю Всемирного дня здоровья посетил недавно открытую сельскую амбулаторию на линии оккупации. Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.
Сарджвеладзе ознакомился с потребностями населения, поблагодарил медперсонал за работу и поздравил со Всемирным днем здоровья.
Амбулатория в селе Эргнети оказывает первичную медицинскую помощь местному населению. Учреждение укомплектовано квалифицированным персоналом. Амбулатория предлагает иммунизацию, обследование на рак и другие медицинские услуги примерно 300 жителям Эргнети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна