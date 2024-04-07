Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр здравоохранения осмотрел недавно открытую амбулаторию на оккупационной линии


07.04.2024   20:34


Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе по случаю Всемирного дня здоровья посетил недавно открытую сельскую амбулаторию на линии оккупации. Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.

Сарджвеладзе ознакомился с потребностями населения, поблагодарил медперсонал за работу и поздравил со Всемирным днем ​​здоровья.

Амбулатория в селе Эргнети оказывает первичную медицинскую помощь местному населению. Учреждение укомплектовано квалифицированным персоналом. Амбулатория предлагает иммунизацию, обследование на рак и другие медицинские услуги примерно 300 жителям Эргнети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна