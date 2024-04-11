

Делегация Комитета по политике и безопасности ЕС побывала на линии оккупации

11.04.2024 18:32





Миссия наблюдателей Евросоюза приняла Комитет по политике и безопасности (PSC) Евросоюза во время патрулирования в районе села Хурвалети на цхинвальской линии российской оккупации. Об этом сообщает Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии.



В ходе патрулирования наблюдатели Миссии наблюдателей ЕС предоставили послам стран-членов ЕС информацию о безопасности и гуманитарной ситуации.



В частности, они объяснили негативное влияние «бордеризации» и ограничений свободы передвижения на пострадавшее от конфликта население, проживающее по обе стороны административной пограничной линии.



Поприветствовав делегацию Комитета ЕС по политике и безопасности, новоназначенная глава миссии Беттина Патрисия Бугани заявила, что этот важный визит подчеркивает твердую приверженность ЕС стабильности и безопасности в Грузии.



«Я глубоко благодарна за честь возглавить команду из более чем 300 сотрудников Миссии наблюдателей ЕС. Вместе мы пытаемся обеспечить невозобновление военных действий и способствовать восстановлению доверия между разделенными общинами», — заявила Беттина Патрисия Бугани.



Бугани отметила, что для делегаций послов стран-членов ЕС крайне важно лично увидеть ситуацию с безопасностью в Грузии, поскольку это дает им возможность непосредственно узнать о вызовах и трудностях на местах. По ее словам, это сыграет важную роль в выработке решений ЕС, поддерживающих стабильность и мирные усилия в регионе.



По данным Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, Комитет ЕС по политике и безопасности состоит из послов стран-членов ЕС, работающих в Брюсселе.



«Он обеспечивает стратегическое лидерство в сферах, охватываемых Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС (CFSP) и Общей политикой безопасности и обороны (CSDP), а также подготавливает решения Совета министров ЕС», — сообщает Миссия наблюдателей ЕС в Грузии.







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