

60 НПО: Закон «об иноагентах» навредит проживающим у разделительной линии

12.04.2024 13:42





Принятие закона об «иноагентах» «создаст серьезную угрозу гражданскому миру и каналам связи с абхазской и осетинской общинами», заявляет: «Гражданская платформа мира», объединяющая более 60 ведущих неправительственных организаций и независимых экспертов Грузии. Представители третьего сектора отмечают, что Фонд мира, созданный самим правительством в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему», и выделяющий гранты на поддержку экономических проектов вдоль разделительной линии, финансируется международными партнерами.



«Для восстановления доверия необходимо поддерживать и далее развивать контакты между людьми, что возможно посредством использования публичной дипломатии. В этом контексте принятие законопроекта создаст существенную угрозу каналам связи с абхазской и осетинской общинами, что особенно тревожно в свете отсутствия альтернативных устойчивых форматов диалога. Большая часть организаций-членов и экспертов платформы активно сотрудничает с парламентом Грузии и другими соответствующими государственными ведомствами в мирном процессе».



Подписавшие заявление представители гражданского сектора напоминают, что многие из них являются членами «Экспертно-консультативного совета» созданного Аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, сотрудничают с Министерством иностранных дел в процессе разработки плана по мирному разрешению конфликта, регулярно участвуют во встречах участников Женевского международного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также в заседаниях временной комиссии по восстановлению территориальной целостности и деоккупации в парламенте.



«В случае одобрения инициированного в парламенте законопроекта, к сожалению, участие членов Платформы в вышеупомянутых форматах будет затруднено, что, по нашему глубокому убеждению, существенно навредит процессу мирного разрешения конфликта и окажет негативное влияние на положение населения, пострадавшего в результате конфликта».



«Грузинская мечта» продолжает настаивать на необходимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» вопреки негативной реакции оппозиции внутри парламента и общественности за его пределами. Законопроект был зарегистрирован в парламенте 8 апреля, его рассмотрение начнется 15 апреля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





