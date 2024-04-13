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Иран захватил судно, связанное с Израилем
13.04.2024 17:07
Морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили у Ормузского пролива судно, связанное с Израилем, - информацию распространяет иранское государственное информационное агентство Tasnim.
Иран подтвердил распространившуюся информацию о захвате контейнеровоза, связанного с Израилем.
По данным Associated Press, морские силы КСИР захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии, судно связано с созданной в Лондоне компанией Zodiac Maritime.
Компания входит в состав «Zodiac Group», принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
The Associated Press также опубликовало видео захвата корабля Корпусом стражей исламской революции.
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