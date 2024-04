Иран захватил судно, связанное с Израилем

Морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили у Ормузского пролива судно, связанное с Израилем, - информацию распространяет иранское государственное информационное агентство Tasnim.



Иран подтвердил распространившуюся информацию о захвате контейнеровоза, связанного с Израилем.



По данным Associated Press, морские силы КСИР захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии, судно связано с созданной в Лондоне компанией Zodiac Maritime.



Компания входит в состав «Zodiac Group», принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.



The Associated Press также опубликовало видео захвата корабля Корпусом стражей исламской революции.





