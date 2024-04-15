

Оккупанты похитили троих граждан Грузии

15.04.2024 16:31





Представители российских оккупационных сил похитили троих граждан Грузии на оккупированной территории вблизи оккупированных сел Земо Арцеви и Отреви. Информацию распространяет Служба государственной безопасности.



По данным ведомства, получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза.



«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, несет оккупационная сила», — отмечается в информации СГБ.







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