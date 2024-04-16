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Россия объявила в розыск еще одного воюющего в Украине грузинского бойца
16.04.2024 13:46
Россия объявила в федеральный и международный розыск еще одного воюющего в Украине грузинского бойца, а Басманный суд Москвы заочно приговорил его к аресту, пишет ТАСС.
Георгий Гелашвили, самый молодой грузинский снайпер, обвиняется «в возбуждении вражды и ненависти с использованием средств массовой информации, угрозах применения насилия, а также в наемничестве».
«Российскими следователями вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наемничестве. В этой связи следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — отмечено в тексте.
Сообщается, что срок заочного ареста грузинского снайпера будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания в РФ.
Ранее в Басманном суде заочно были арестованы глава воюющего в Украине в составе ВСУ подразделения «Грузинский национальный легион» Мамука Мамулашвили и его заместитель Леван Пипия.
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