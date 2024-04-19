|
|
|
Украина впервые уничтожила российский бомбардировщик Ту-22М3
19.04.2024 12:18
Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на командующего Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3», - сообщил он.
Олещук добавил, что этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми россияне наносят удары по мирным городам Украины.
Напомним, Минобороны России распространило утром информацию, что бомбардировщик типа Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае РФ после выполнения боевого задания. По данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна