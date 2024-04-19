

Украина впервые уничтожила российский бомбардировщик Ту-22М3

19.04.2024 12:18





Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на командующего Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.



«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3», - сообщил он.



Олещук добавил, что этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми россияне наносят удары по мирным городам Украины.



Напомним, Минобороны России распространило утром информацию, что бомбардировщик типа Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае РФ после выполнения боевого задания. По данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.





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