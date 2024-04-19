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Украина впервые уничтожила российский бомбардировщик Ту-22М3


19.04.2024   12:18


Украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на командующего Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3», - сообщил он.

Олещук добавил, что этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми россияне наносят удары по мирным городам Украины.

Напомним, Минобороны России распространило утром информацию, что бомбардировщик типа Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае РФ после выполнения боевого задания. По данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.


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