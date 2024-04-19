

СГБ о передаче дачи в Пицунде и разрешении гражданам РФ приобретать недвижимость в Абхазии

19.04.2024 13:36





«Передача дачи в Пицунде имела принципиальное значение для России. Завершив указанный процесс в пользу России, Москва продемонстрировала, что любой протест против ее интересов бесполезен», говорится в отчете Службы госбезопасности Грузии за 2023 год.



«Чтобы свести к минимуму недовольство населения, оккупационные силы постоянно пытались сделать вид, будто отказ от соглашения был напрямую связан с интересами центрального правительства Грузии и нанес бы ущерб «отношениям» оккупированной Абхазии с Россией», — говорится в докладе.



В докладе также упоминается проект закона «О регулировании статуса апарт-отелей и апартаментов» в Абхазии. Он был представлен на утверждение де-факто парламента в 2023 году, согласно документу, в Абхазии должно быть построено 30 тысяч апартаментов.



«Проект закона – инструмент политики аннексии, поскольку позволит гражданам России приобретать недвижимость в оккупированных регионах, и создаст значительный демографический дисбаланс…



В течение последних лет Москва постоянно просила оккупированную Абхазию изменить «положение», запрещающее покупку недвижимости «гражданином иностранного государства»», — говорится в докладе.



Кроме того, Служба госбезопасности рассматривает реализацию образовательных проектов российских университетов в Гальском и Ахалгорском районах, как еще один шаг к аннексии.



«Посредством курсов русского языка и работы над историческими документами российские оккупационные силы стремятся распространить дезинформацию, максимально оттолкнуть население, проживающее по обе стороны оккупационной линии, и отрезать население оккупированных Гальского и Ахалгорского районов от грузинского социологического и культурного пространства», — говорится в докладе.



Источник: SOVA

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