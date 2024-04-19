|
|
|
СГБ о передаче дачи в Пицунде и разрешении гражданам РФ приобретать недвижимость в Абхазии
19.04.2024 13:36
«Передача дачи в Пицунде имела принципиальное значение для России. Завершив указанный процесс в пользу России, Москва продемонстрировала, что любой протест против ее интересов бесполезен», говорится в отчете Службы госбезопасности Грузии за 2023 год.
«Чтобы свести к минимуму недовольство населения, оккупационные силы постоянно пытались сделать вид, будто отказ от соглашения был напрямую связан с интересами центрального правительства Грузии и нанес бы ущерб «отношениям» оккупированной Абхазии с Россией», — говорится в докладе.
В докладе также упоминается проект закона «О регулировании статуса апарт-отелей и апартаментов» в Абхазии. Он был представлен на утверждение де-факто парламента в 2023 году, согласно документу, в Абхазии должно быть построено 30 тысяч апартаментов.
«Проект закона – инструмент политики аннексии, поскольку позволит гражданам России приобретать недвижимость в оккупированных регионах, и создаст значительный демографический дисбаланс…
В течение последних лет Москва постоянно просила оккупированную Абхазию изменить «положение», запрещающее покупку недвижимости «гражданином иностранного государства»», — говорится в докладе.
Кроме того, Служба госбезопасности рассматривает реализацию образовательных проектов российских университетов в Гальском и Ахалгорском районах, как еще один шаг к аннексии.
«Посредством курсов русского языка и работы над историческими документами российские оккупационные силы стремятся распространить дезинформацию, максимально оттолкнуть население, проживающее по обе стороны оккупационной линии, и отрезать население оккупированных Гальского и Ахалгорского районов от грузинского социологического и культурного пространства», — говорится в докладе.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна