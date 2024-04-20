

Оккупанты разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани

20.04.2024 13:32





Представители российских оккупационных сил разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани.



Как рассказали Первому каналу в СГБ Грузии, на оккупированной части периодически проводятся незаконные работы, на которые незамедлительно реагирует центральное правительство. В том числе, проинформирована наблюдательная миссия ЕС, а также сопредседатели международных дискуссий в Женеве.







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