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Оккупанты разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани


20.04.2024   13:32


Представители российских оккупационных сил разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани.

Как рассказали Первому каналу в СГБ Грузии, на оккупированной части периодически проводятся незаконные работы, на которые незамедлительно реагирует центральное правительство. В том числе, проинформирована наблюдательная миссия ЕС, а также сопредседатели международных дискуссий в Женеве.


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