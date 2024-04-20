|
|
|
Оккупанты разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани
20.04.2024 13:32
Представители российских оккупационных сил разместили две конструкции вблизи разделительной линии в районе села Двани.
Как рассказали Первому каналу в СГБ Грузии, на оккупированной части периодически проводятся незаконные работы, на которые незамедлительно реагирует центральное правительство. В том числе, проинформирована наблюдательная миссия ЕС, а также сопредседатели международных дискуссий в Женеве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна