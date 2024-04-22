

Оккупанты похитили двух граждан Грузии

22.04.2024 13:33





СГБ Грузии сообщает, что представители оккупационных сил РФ похитили двух граждан Грузии возле села Дирби Карельского муниципалитета.



Служба госбезопасности задействовала «горячую линию», которой управляет мониторинговая миссия ЕС.



Информация об очередном факте незаконного задержания немедленно доводится до сведения сопредседателей и международных партнеров Женевских международных дискуссий.



«За все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, несут ответственность оккупационные силы.



Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии от незаконного содержания под стражей на оккупированных территориях», — сказано в заявлении Службы госбезопасности Грузии.





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