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Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах - Пашинян
23.04.2024 16:41
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается начинать войну за Нагорный Карабах.
Заявление главы правительства Армении приводит News.am.
По его словам, у Армении "нет никаких амбиций за пределами международно признанных границ".
"И мы надеемся, что территориальная целостность Армении будет восстановлена в процессе демаркации", – добавил Пашинян.
Как известно, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел.
После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.
Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.
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