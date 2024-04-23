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Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах - Пашинян


23.04.2024   16:41


Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается начинать войну за Нагорный Карабах.

Заявление главы правительства Армении приводит News.am.

По его словам, у Армении "нет никаких амбиций за пределами международно признанных границ".

"И мы надеемся, что территориальная целостность Армении будет восстановлена в процессе демаркации", – добавил Пашинян.

Как известно, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.


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