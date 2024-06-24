

Один человек убит и трое ранены в Гагрском районе Абхазии

24.06.2024 10:39





Один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от грузино-абхазской границы на реке Псоу.



"По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все - местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию", - сообщили в местном МВД.



Происшествие имело место в г. Новый Афон примерно в 17.00 часов 23 июня текущего года. Отмечается, что причиной разборок стал спор из-за участка земли.



Пострадавший с ранением в ногу был доставлен в Республиканскую больницу г. Сухуми, его жизни ничего не угрожает.



СМИ также называют имена пострадавших и убитого:



▪️ Акаба Аслан Русланович 20.05.1985 г.р., убит при стрельбе, работал таксистом.



▪️ Задикян Аида Артемовна 02.05.2007 г.р., получила ранение в руку на вылет, оказана медицинская помощь.



▪️ Цицибава Леван Зурабиевич 21.08.1998 г.р., получил ранение ноги, оказана медицинская помощь.



▪️ Камлия Даур Асланович 27.11.1995 г.р., получил ранение в живот, оказана медицинская помощь.





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