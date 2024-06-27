

Состоялся 61-й раунд Женевских международных дискуссий

27.06.2024 14:35





Женевские международные дискуссии, фундамент которых был заложен после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и с участием представителей Грузии, России и СШАЮ, а также представителей оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая – гуманитарные вопросы.



Согласно пресс-коммюнике сопредседателей Женевских дискуссий, участники Рабочей группы I провели «активный, порой напряженный обмен мнениями по практической реализации Шестипунктного соглашения 2008 года, в ходе которого был сделан особый акцент о неприменении силы и механизмах международной безопасности. Дискуссии в Рабочей группе II тоже были непростыми, но участникам удалось обсудить несколько гуманитарных вопросов, таких как пункты пересечения, документация, задержания, исчезнувшие люди и здравоохранение».



Сопредседатели подчеркнули, что участники обсуждений приветствовали сотрудничество в рамках Эрнетского Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) и подчеркнули важность возобновления встреч МПРИ в Гали.



Вопрос о вынужденных переселенцах и беженцах обсудить не удалось из-за того, что «некоторые участники» покинули встречу.



Позиция Грузии



По информации МИД Грузии, грузинская делегация сосредоточила свое внимание главным образом на необходимости выполнения Соглашения о прекращении огня, подписанного с Россией 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, а также на возвращении перемещенных лиц и беженцев с оккупированных территорий в свои дома. По той же информации, представители России и оккупационных режимов, «использовав устоявшуюся практику», в очередной раз покинули стол переговоров сразу после обсуждения этого последнего вопроса.



«В ходе переговоров грузинская делегация еще раз подняла вопрос сложной ситуации с безопасностью, правами человека и гуманитарной ситуацией в оккупированных регионах и вблизи оккупационной линии в результате деструктивных действий российского оккупационного режима», – говорится в сообщении МИД Грузии.



Среди прочего грузинская сторона выразила обеспокоенность относительно проведения т.н. выборов в оккупированных регионах Грузии и осудила проведенные в оккупированном Цхинвальском регионе 9 июня т.н. парламентские выборы, а также выборы президента России, состоявшиеся в обоих оккупированных регионах в марте этого года, которые «грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





