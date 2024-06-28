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В Украине погиб еще один грузинский боец
28.06.2024 11:02
В Украине погиб еще один грузинский боец.
Как пишут в соцсетях воюющие в Украине грузины, Амиран Зоидзе погиб в боях под Авдеевкой.
«Я сожалею и соболезную его семье, Грузии и моей Аджарии. Слава героям», - написал в соцсети Надим Хмаладзе.
По существующим данным, после полномасштабного российского вторжения в Украину погибло более 60 грузин.
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