

Депутат от ГМ Николоз Самхарадзе ставит под сомнение формат Женевских международных дискуссий

01.07.2024 15:36





Председатель парламентского Комитета по международным отношениям и глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе заявил, что за последние 16 лет «мы не добились никакого прогресса» на Женевских международных дискуссиях, цель которых среди прочего – реализация Соглашения о прекращении огня после российско-грузинской войны от августа 2008 года и возвращение ВПЛ и беженцев в свои дома.



«И мне интересно, что международные организации делают для разрешения конфликта, и результат таков, что Россия поощряется, а затем нападает на другую соседнюю страну, Украину. В будущем они (Россия) могут напасть на кого-нибудь еще. Так что мы должны изначально обратить внимание на эти вредоносные действия россиян, а не тогда, когда оккупация уже налицо», – заявил Самхарадзе в ходе своего выступления в Генеральном комитете по политическим вопросам и безопасности на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте.



Он также раскритиковал «многие страны в этом зале» за то, что они не используют термин «оккупация» для обозначения оккупированных регионов Абхазии и Цхинвали.



Самхарадзе отметил, что оккупация ежедневно затрагивает грузинское население. Он выделил несколько проблем, в том числе похищения людей, лишение грузинских детей на оккупированных территориях права получать образование на родном языке, стирание следов грузинской культуры, а также оккупацию, которая препятствует возвращению примерно 8% населения Грузии в свои дома на этих территориях.



Международные дискуссии в Женеве, фундамент которых был заложен после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также представители оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая – гуманитарные вопросы.



Источник: Civil Georgia

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