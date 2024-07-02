

Оккупанты похитили гражданина Грузии близ села Балта

02.07.2024 19:38





Представители российских оккупационных сил похитили гражданина Грузии вблизи оккупированного села Балта. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



По данным СГБ, для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.



«Получив информацию об инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», оперируемую Миссией наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.



Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные как на оккупированных территориях Грузии, так и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», — говорится в информации.





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