

Если РФ попытается расширить фронт, Украине позволят бить на большее расстояние - помощник госсекретаря США

03.07.2024 12:17





Украина получит от Соединенных Штатов разрешение бить по целям в России на большее расстояние, если Москва будет пытаться расширить фронт.



Как передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джим О'Брайен.



Конгрессмен-республиканец Томас Кин спросил представителя Госдепа, сколько российских авиабаз находятся в зоне действия ракет ATACMS, которые администрация президента США не дает поразить Украине.



"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние", – заявил в ответ О'Брайен.



В то же время он отметил, что Москва теряет способность наступать из-за уничтожения Киевом российских мощностей вблизи границы.



"Мы наблюдаем резкие изменения в способности РФ поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", – указал помощник госсекретаря.



По его словам, приоритетом США было предоставить вооружение и сосредоточить его "в зонах острой необходимости".



"Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе (советник президента США по нацбезопасности) Джейк Салливан, если РФ попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", – сказал О'Брайен.





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