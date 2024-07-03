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Похищенный оккупантами Зураб Лобжанидзе освобожден


03.07.2024   14:38


Зураб Лобжанидзе, похищенный российскими оккупационными силами близ оккупированного села Балта, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По сообщению ведомства, в процессе освобождения Зураба Лобжанидзе из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», оперируемый Миссией наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.

«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу.

Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - отмечается в информации.


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