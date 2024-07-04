

Жители Цхинвальского региона жалуются на отсутствие стационара для лечения психически больных

04.07.2024 11:25





1 456 жителей с психическим расстройством оккупированного Цхинвальского региона не получают надлежащего лечения. В регионе отсутствует стационар лечения психически больных.



Сообщается, что планировалось построить новое здание, но потом решили переделать здание дома престарелых. Для этого в Москву было направлено письмо, откуда порекомендовали внести вопрос строительства больницы в т.н. инвестпрограмму 2025 года.



«Изначально планировалось заново строить стационар. Потом появилась идея переделать старое здание Дома престарелых. Я письмо написал в российский Совет Федерации, они отправили в Минздрав.



Там одобрили и даже посчитали, сколько коек нужно для региона — 48. Потом нам порекомендовали занести проект строительства в инвестпрограмму на 2024 год. На 2024-й он не попал, ждем на 2025», — заявил Александр Плиев, де-факто депутат «парламента» региона.



Цхинвальский психиатр Ревмира Абаева сообщила, что отсутствие стационара не позволяет контролировать плановое лечение жителей с психическим расстройством.



«Мы проводим диспансеризацию, но контролировать дальше прием препаратов не можем. На учете состоит 1456 человек, им каждый год нужно стационарное лечение, но у нас его нет, мы кричим об этом», — отметила она.



Ситуация усугубляется и тем, что в отсутствие стационара в становится невозможным исполнять судебные решения о принудительном лечении, а совершивших преступления направляют в Северную Осетию-Алания «как рядовых больных».



«Сапа» пишет, что на данном этапе 10 жителей Цхинвальского региона проходят лечение во Владикавказе. В 2023 году туда было направлено 20 человек.



Добавим, что 2 июля в селе Эрцо (Джавский район) 45-летний мужчина зарубил свою мать топором (одна из версий — лопатой) — он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Три года назад он топором убил своего отца, после чего был направлен на лечение во Владикавказ. Однако мать мужчины забрала его оттуда домой.



Источник: SOVA

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