

Россия атаковала Украину корректируемыми авиабомбами и ракетами

08.07.2024 13:16





Российские силы атаковали Украину корректируемыми авиабомбами и ракетами, - об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на военно-воздушные силы ВСУ.



По их информации, на всей территории страны была объявлена ​​воздушная тревога.



«Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении! Кропивницкий − в укрытие!», - заявляют в воздушных силах.



По их информации, ракеты зафиксированы и в направлении других областей.



По данным Киевской окружной военной администрации, в области и столице работает ПВО. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице слышны взрывы.





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