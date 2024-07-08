

Россия осуществила еще одну атаку на Киев - поврежден роддом, есть жертвы

08.07.2024 17:27





Россия осуществила повторную атаку на Киев, в результате повреждено еще одно медицинское учреждение, - об этом сообщают украинские СМИ.



Как сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, во время повторной атаки российская ракета попала в роддом.



«Сейчас известно о четырех погибших и трех пострадавших», - отметил Лубинец.



Омбудсмен также опубликовал видео из укрытия, где находились украинские дети во время повторной атаки по Киеву. По его информации, оккупанты осуществили пуски ракет в то время, когда спасатели и гражданские лица разбирали завалы детской больницы «Охматдет».



«Дети вынуждены укрываться в подвалах. Цинизму и варварству россиян нет предела», - отметил омбудсмен.





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